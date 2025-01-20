اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب: ندعم حل الدولتين

الإثنين، 20 يناير 2025 04:23 م
مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب: ندعم حل الدولتين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
وكالات

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قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي في إدارة دونالد ترامب، أن الرئيس المنتخب يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة "ما كان ليحدث لولا انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف والتز، قبيل ساعات من تنصيب ترامب "خطة الرئيس في ولايته الأولى، خطته للشرق الأوسط وخطته لإسرائيل وفلسطين تضمنت مساراً لحل الدولتين، مع كافة الشروط المهمة التي يجب أن تكون موجودة مسبقاً، مثل وقف تطرف الجيل القادم من الشباب الفلسطيني، ومكونات محددة للغاية لتلك الخطة في ما يتعلق بكيفية تقسيم الأمور".

وتابع والتز: "أستطيع أن أقول، بالنسبة للرئيس ترامب، إذا كنا في غضون فترة قصيرة نتحدث عن مشاريع بنية تحتية، وموانئ، وسكك حديدية، ومراكز بيانات، إذا كنا نتحدث عن كل تلك الأمور، فإن هذه العداوات التاريخية ستصبح أصغر وأصغر وأصغر، وهذا هو السلام الذي يسعى إليه والذي لا يستطيع قيادته سوى هو".







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