تزامنا مع تنصيب ترامب.. استمرار تنكيس العلم الأمريكى فوق البيت الأبيض

كتبت ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى بدأت فيه مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، لا يزال العلم الأمريكي منكسا فوق البيت الأبيض، مع استمرار الحداد على وفاة الرئيس الأسبق جيمى كارتر.

وكان بايدن قد أمر بإنزال الأعلام في المنشآت الفيدرالية لمدة 30 يومًا احترامًا لجيمي كارتر، الذى توفي في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.

كما قام العديد من الحكام بإنزال الأعلام على المباني الحكومية.

لكن ترامب اشتكى من أن الأعلام في مبنى الكابيتول الأمريكي ستُرفع في منتصف السارية عندما يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية.

وقال العديد من الحكام الجمهوريين منذ ذلك الحين إن العلم سيُرفع في حفل التنصيب ويُخفض مرة أخرى بعد ذلك احترامًا لكارتر.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يفكر في عكس أو إعادة تقييم أمر العلم.

ويؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم الإثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.



ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.

والآن، فإن ترامب سيصبح أول شخص مدان بارتكاب جريمة، تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات أموال اصمت، يتولى الرئاسة. وسيتعهد بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه من نفس المكان الذى اجتاحه أنصاره فى 6 يناير 2021.