مسئولة الأغذية العالمي: يوجد مليوني شخص في غزة بحاجة ماسة للغذاء

كتبت: هند المغربي

قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة أولى ضرورية، لكن الاحتياجات في غزة هائلة؛ لافته إلى أن مليوني شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء وغيره من الأساسيات منذ فترة طويلة.

وأضافت المسئولة الأممية، أنه بعد 15 شهراً من الحرب، نحتاج إلى إبقاء جميع المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل بكفاءة وفعالية وعلى نحو موثوق كما نحتاج إلى تمكين الفرق الإنسانية من التحرك بحرية وأمان في أنحاء غزة للوصول إلى المحتاجين".

وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيانه، أن أولى شاحنات البرنامج بدأت في العبور من مصر عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة الأحد لافتا إلى إن البرنامج يمكنه إرسال حوالي 30 ألف طن من الغذاء شهريا للوصول إلى أكثر من مليون شخص.

وشدد البرنامج الأممي، على أن جميع المعابر الحدودية يجب أن تظل مفتوحة وتعمل بكفاءة وموثوقية لافتا الي أنه رغم التحديات الهائلة، واصلت الوكالات الأممية وعلى رأسها الأونـروا تقديم المساعدات المنقذة للحياة خلال أشهر الحرب.