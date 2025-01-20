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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: دخول 630 شاحنه مساعدات إلي غزة

الإثنين، 20 يناير 2025 11:12 ص
المنسق الأممي للشؤون الإنسانية: دخول 630 شاحنه مساعدات إلي غزة قطاع غزة المدمر
كتبت: هند المغربي

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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إنه مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انتقلت المساعدات الإنسانية إلى غزة كجزء من زيادة معدة سلفا لزيادة دعمنا للناجين، موضحا أن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت غزة اتجهت 300 منها على الأقل إلى الشمال."

وأكد منسق الإغاثة الأممي أنه لا يوجد وقت نضيعه فبعد 15 شهرا من الحرب المتواصلة، أصبحت الاحتياجات الإنسانية مذهلة، مضيفا نحن ندرك التحديات اللوجستية التي يواجهها أولئك الذين يقدمون هذه المساعدات، بما في ذلك جبال الأنقاض ومخلفات الحرب غير المنفجرة فيما تظل سلامة جميع المدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة، على رأس أولوياتنا."

وأعرب  وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن الارتياح بعد أن تم إطلاق سراح أول الرهائن وإطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين معتقلين  بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار.







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