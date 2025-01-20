مسؤول بإدارة ترامب: الرئيس المنتخب سينهي حق اللجوء وسيغلق الحدود

وكالات

كشف مسؤول بإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن الرئيس الجديد سيعلق إعادة توطين اللاجئين أربعة أشهر على الأقل، موضحا أنه سينهي حق اللجوء ويغلق الحدود أمام المهاجرين غير القانونين.

وأضاف، في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية قبل تنصيب ترامب، أن الرئيس الأمريكي الجديد سيرسل مزيدا من القوات إلى الحدود، كما أنه سيصنف أعضاء العصابات الإجرامية على أنهم إرهابيون

وهيمنت استعدادات تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على اهتمام وتغطية الصحف العالمية الصادرة اليوم، الاثنين، والتي رصدت استعداده لإعادة تشكيل المؤسسات الأمريكية وتعهده بيوم أول تاريخى فى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يتحرك ترامب سريعا بعد التنصيب، ويصدر قرارات تنفيذية مجهزة بالفعل فى انتظار توقيعها للبدء فى ترحيل جماعى للمهاجرين وزيادة التنقيب عن النفط والحد من الحماية الخاصة بالعاملين فى الحكومة الفيدرالية، ووعود بان يحقق حكمه "يوما جديدا للقوة والرخاء والكرامة والفخر الأمريكي".

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.