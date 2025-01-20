"مراقبة الأغذية" تستهدف 22 منشأة وتحرر 202 محضر متنوع فى الدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشي

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أن إدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 222 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، تبين أن من بينها 79 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية المتنوعة،للتأكد من سلامة الغذاء والمشروبات التي تُقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.مناشداً العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه قد جرى تحرير 202 محضرًا، وسحب 67 عينة للفحص بالمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1339كجم من أغذية متنوعة، و238 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.



التحفظ علي كميات عصير



اعدام مواد غذائية