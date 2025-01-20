محافظ سوهاج يفتتح معرض "صنع في سوهاج" بمشاركة 32 عارضا.. صور

سوهاج محمود مقبول - عمرو خلف

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراح محافظ سوهاج مساء اليوم الاثنين يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة والنائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، معرض صنع في سوهاج والذى يضم عددًا كبيرًا من القطاعات الصناعية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية.

حضر المعرض الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين، والدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، ونادر عبد الظاهر مدير عام جهاز تنمية المشروعات، وجيهان على ربيع رئيس المجلس الاقتصادي للسيدات.

وأكد النائب خالد أبو الوفا، أن معرض "صنع في سوهاج" شهد أكبر تجمع صناعي على مستوى المحافظة مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية للترويج للصناعات المحلية وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها سوهاج في مختلف المجالات.

ويوفر المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التي تغطي احتياجات المواطنين في سوهاج بأسعار وخصومات تناسب الجميع وتشمل أدوات وأجهزة كهربائية صناعات غذائية صناعات ورقية ملابس وأحذية أدوات صحية أثاث منزلي ومكتبي.

وأشار أبو الوفا إلى أن المعرض يعكس قوة وتنوع الصناعات المحلية في سوهاج حيث تتميز المحافظة بأربع مناطق صناعية رئيسية تقدم منتجات ذات جودة عالية ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة هذه الصناعات ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم.

وأضاف أبو الوفا نهدف من خلال هذا الحدث إلى تحقيق رواج غير مسبوق للمنتجات المحلية وتوفير بيئة مناسبة لدعم الصناعات والمشروعات الصغيرة مع تعزيز دور غرفة سوهاج التجارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للمحافظة.

ويستمر المعرض لمدة 14 يومًا بمشاركة أكثر من 32 عارضًا يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، ليشكل بذلك أكبر منصة للترويج للصناعات المحلية داخل المحافظة.

وتحرص الغرفة التجارية من خلال هذا الحدث على دعم المنتجين المحليين، عبر توفير الفرص لعرض منتجاتهم وتعزيز فرصهم في المنافسة بالسوق.

ويقدم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأجهزة الكهربائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، الأحذية، الأدوات الصحية، والأثاث المنزلي والمكتبي، مع تقديم خصومات وأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

كما يهدف إلى إبراز القدرات الاقتصادية والصناعية التي تتميز بها سوهاج، وتشجيع استخدام الموارد الطبيعية المتاحة داخل المحافظة.

وأكدت الغرفة التجارية أن المعرض يمثل خطوة حيوية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

كما تسعى الغرفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسليط الضوء على المنتجات المصنعة محليًا وتشجيع الاستثمار في المحافظة.

وتعمل الغرفة على تقديم الدعم الفني للعارضين لضمان نجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مع التأكيد على دورها المحوري في تنمية القطاع الصناعي بالمحافظة.



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج



محافظ سوهاج يفتتح معرض صنع في سوهاج