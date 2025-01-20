محافظ سوهاج يتابع لجان امتحانات الإعدادية ويتفقد غرفة العمليات المركزية

سوهاج - عمرو خلف

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج، كما تفقد أعمال غرفة العمليات المركزية بالمديرية للاطمئنان على سير العمل بجميع لجان وغرف عمليات الإدارات التعليمية.

وتفقد المحافظ أعمال الامتحانات في لجان مدرسة الحديثة بنات والدكتور النبوي المهندس بنين، وطارق بن زياد، واطمأن على سير العمل بلجان الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما اطمأن على الاجراءات التي تتخذها المديرية لتأمين أعمال الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً بحيادية تامة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

واختتم المحافظ جولته التفقدية بمتابعة سير أعمال اللجنة المركزية بالمديرية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد غرف العمليات الرئيسية والفرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات أمام القائمين على أعمال الامتحانات بجميع لجان المحافظة، ومواجهة أي طارئ قد يعترض سير أعمال الامتحانات بجميع لجان امتحانات المحافظة.

كما تابع المحافظ أعمال المطبعة السرية بالمديرية للاطمئنان على اجراءات الأمن والسلامة والسرية التامة لعملية طباعة أوراق أسئلة الامتحانات وفق المعايير التي حددتها الوزارة.

وأشاد المحافظ بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والإجراءات التي اتخذتها المديرية والإدارات التعليمية لتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب وتوفير كل السبل لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وبدون أي توتر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بسوهاج لهذا العام تسير بشكل طيب للغاية في ظل دعم السيد المحافظ ومساندته الدائمة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للخروج بأعمال الامتحانات بالشكل الأمثل الذي يليق بصورة المحافظة ويحقق العدالة لجميع طلاب سوهاج.

جاءت الزيارة بحضور قيادات المديرية وعلى رأسهم: الأستاذ سليمان بخيت، وكيل المديرية، والأستاذ فاضل النحاس، مدير عام التعليم بسوهاج والمشرف العام على الامتحانات، والأستاذ ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية.

