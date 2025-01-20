اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية موقع اصطفاف المعدات ومهام الإنقاذ بالخارجة

الإثنين، 20 يناير 2025 05:02 م
محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية موقع اصطفاف المعدات ومهام الإنقاذ بالخارجة محافظ الوادي الجديد خلال متابعة جاهزية موقع اصطفاف المعدات ومهام الإنقاذ بالخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتفقّد جاهزية موقع اصطفاف المعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و جهاد متولي رئيس المركز.

ووجه بتمهيد أرض الاصطفاف بما يسمح بتحرك المعدات والمركبات بسهولة، استعدادًا لفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه في الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.







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إداره الازمات والكوارث بالوادى الجديد

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