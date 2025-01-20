محافظ الشرقية يعلن تمديد صلاحية شهادة الأيزو للديوان والمراكز التكنولوجية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تمديد الحصول على شهادة الأيزو ISO9001:2015 للممارسات الإدارية البلدية استرشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 لتطوير نظام إدارة الجودة والممنوحة للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس بمعرفة شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال احتفالية المحافظة عقب الإنتهاء من أعمال المراجعة لكافة إدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس والتأكد من فاعلية تشغيل النظام وإلتزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية والتي تمت بمعرفة فريق عمل المراجعين الخارجيين للشركة المانحة لشهادة الأيزو والمُشكلة من المهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بشركة نيمكو النرويجية، والمهندس محمد زُهري عضو شركة نيمكو، والدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم، والمهندس عاطف السيد إستشاري نظم الأداء، والمهندسة نجوى احمد عبد العزيز إستشاري نظم إدارة الجودة، ليوصي فريق المراجعين بتمديد منح شهاده الايزو ISO9001:2015 للديوان العام والمراكز التكنولوجية بالزقازيق وحي أول وفاقوس.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتمديد حصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) على شهادة الأيزو ISO9001:2015 للمرة الثانية على التوالي ،، والتي جاءت بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري يليق بإسم محافظة الشرقية والتي استطاعت خلال الفترة الماضية ان تتصدر المشهد على مستوي محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في الحصول على شهادة الأيزو لإستكمال منظومة التطوير والارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وجه المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو والشركة المانحة وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وكذلك أعضاء الفريق واللجنة المشرفة علي مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح مؤكداً علي ضرورة إستمرارية العمل طبقاً للمواصفات الفنية لسياسة الجودة وتحسين مستوي الأداء والذي ينعكس على الإرتقاء بالخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

قدم المهندس طارق خالد مدير إدارة المنح بشركة نيمكو النرويجية الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي وفريق العمل المشارك لما لمسه من تطور ملموس وتحسن كبير في مستوي الأداء مشيرا الي أن تعداد المحافظه السكاني يتطلب بذل جهد كبير وتطبيق لسياسة الجودة للارتقاء بمستوي الخدمات الخدمات المقدمه للمواطنين.