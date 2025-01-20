4 وظائف وتحمل مصاريف مدارس 5 طلاب.. في اللقاء الأسبوعي لمحافظ الشرقية بالمواطنين

الشرقية - إيمان مهنى

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة والمتقدمين لمكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بشكاوى وطلبات.

وكلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

حمل اللقاء عرضاً لطلبات المواطنين (وظائف مناسبة بالقطاع الخاص - معاش تكافل وكرامة – توفير سكن مناسب - علاج) من مراكز(الزقازيق - الحسينية - أبوكبير- بلبيس) ، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة قرر المحافظ : توفير 4 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات.

وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة،وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد4 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات.

وتحمل مصاريف المدارس للأبناء لعدد 5 حالات، و توفير الرعاية الصحية وصرف علاج بالمجان لعدد حالتين، وإدراج حالة في مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة للسكن ".

حضر اللقاء سكرتير عام المحافظة ورئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حى أول الزقازيق و مديري المديريات الخدمية (التربية والتعليم والصحة) ووكيل مديرية التضامن ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ومديري إدارات الديوان (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ).