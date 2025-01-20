محافظ السويس يستقبل رئيس شركة نهضة مصر للخدمات البيئية

السويس- صبرى غانم

استقبل اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، بمكتبه اليوم ، اللواء حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، و الوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة لتحسين مستوى خدمات النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و المهندس إبراهيم الغازولى مستشار المحافظ لشئون البيئة.

وخلال اللقاء ، أكد المحافظ حرصه على تعزيز الشراكة مع الشركات الرائدة في مجال البيئة والنظافة من أجل بيئة نظيفة وصحية.. وأشاد بالدور الذي تلعبه شركة نهضة مصر في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المخلفات،وأيضا ماتقدمه من خدمات متطورة وشاملة في مجال الجمع السكني، مما يعزز من مستوى النظافة ويحسن جودة الحياة في المناطق السكنية.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر خطط و مجهودات وخبرات الشركة لتطوير خدمات النظافة في عدد من المحافظات والوزارات ، والهيئات ، وأوضح أن الشركة قامت بتوقيع برتوكول مؤخراً مع شركة تيدا الصينية ، لافتاً إلى أن فلسفة من هذا هو تحويل المخلفات من عبء على الدولة إلى مصدر للطاقة الكهربائية ، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تقديم تقنيات حديثة ومتطورة في إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة ، ومؤكدًا أن نظافة الشوارع والأحياء مسئولية مشتركة بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمجتمع المدني.

وفي ختام الاجتماع ، أعرب اللواء طارق الشاذلى عن تفاؤله بالخطوات القادمة لتحسين الخدمات البيئية في السويس، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتحقيق نقلة نوعية في منظومة النظافة ، مؤكداً على أهمية تعظيم الإستفادة من الموارد البشرية والمعدات المتاحة و مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود في مجال النظافة العامة.

