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محافظ السويس يتابع امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة

السبت، 18 يناير 2025 03:25 م
محافظ السويس يتابع امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس
السويس - صبرى غانم

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تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس يرافقه الدكتورعبدالله رمضان نائب محافظ السويس اليوم السبت، امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس السويس للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة السويس الحديثة بالأعدادية بنات بحي السويس ، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بحي الاربعين.

وأكد المحافظ على رؤساء اللجان بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مكلفا مسئولي الاحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سيرعملية الامتحانات، مشيرًا إلى أهمية تواجد الزائرة الصحية باللجان .

يذكر أن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب وطالبة مقسمين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.

رافق المحافظ في تفقد اللجان كلا من ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم وزينب محمد سكرتير حي السويس وجهاد أحمد سكرتير حي الاربعين والمهندس شريف مسلم نائب مديرعام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس ومديري الأدارات التعليمية .
 







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