محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، بلجان مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، ومعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ويؤدى اليوم الإثنين، 31046 طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة بعدد 165 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، فيما يؤدي 2313طالب وطالبة امتحان مادة الثقافة الإسلامية بعدد 22 لجنة بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يناير الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية، مؤكدًا التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات السبت الماضي، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

