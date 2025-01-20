محافظ الإسماعيلية يتابع جهود إدارة البيئة فى التفتيش على المطاعم والمخابز

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب محال غسيل السيارات من الأضرار الناجمة عن غسيل السيارات في الطرق مع عدم وجود مصارف معدة لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن ذلك، هذا إلى جانب توعية المطاعم والمخابز بضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات والمطاعم والورش والمخابز بقرية السبع آبار الغربية؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

ومن جانبها صرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير والوحدة المحلية لقرية السبع آبار الغربية، بالقيام بالتفتيش على المحال التي تعمل في مجال غسيل الملابس والسجاد والأكلمة والسيارات.

وأوضحت مروة أنه خلال الحملة، تم التنبيه على أصحاب المحال بضرورة استخراج رخصة للنشاط الممارس له وضرورة الحصول على الموافقات الخاصة بهذه الأنشطة، وفي حال عدم استخراج التراخيص اللازمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أنه تم إدراج الحملة بالقرية استجابة لعدد من المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أنه تم التأكد من مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بأنشطة تلك المحال.

وخلال الحملة، قامت إدارة شئون البيئة بتوعية بعض الأهالي بقرية السبع آبار الغربية بضرورة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وذلك من خلال تضافر جميع الجهود والتعاون مع الجهاز التنفيذي للارتقاء بمستوى النظافة العامة للقرية.

