اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يناير 2025 04:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

جهاز التطوير والتجميل يواصل صيانة المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها بالإسماعيلية

الإثنين، 20 يناير 2025 03:34 م
جهاز التطوير والتجميل يواصل صيانة المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها بالإسماعيلية جانب من أعمال صيانة ورفع كفاءة الميادين
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الاسماعيلية أعمال صيانة ورفع كفاءة الميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

واشتملت الأعمال على تنظيف وإزالة الحشائش والبوص وقص وتهذيب الأشجار، وزراعة النباتات وعمل أسوار من نباتات البازروميا داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون.

وأشارت المهندسة تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أنه تم زراعة الورود، والأشجار المثمرة من أشجار الليمون والزيتون والبرتقال، والنعناع والروزماري، وذلك بدار الرحمة بنات بمنطقة القماش، وبمشاركة بنات الدار.

كما تضمنت الأعمال إزالة البوص والحشائش من منطقة القماش، بالتنسيق مع حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 







مشاركة

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

جهاز التطوير والتجميل






الرجوع الى أعلى الصفحة