محافظ الأقصر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الأقصر - أحمد مرعى

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وتفقد المحافظ لجان مدرستى الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وكان برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن محافظ الأقصر من الطالبات على أن امتحان مادة الهندسة فى مستوى الطالب المتوسط وأن أسئلة الامتحان خلت من أي شكاوى، وأكد محافظ الأقصر على ضرورة توافر المناخ المناسب للطلاب والملاحظين لحسن سير الإمتحانات على أكمل وجه.

ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح، إن طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون اليوم امتحانات مادتى الهندسة والدراسات الإجتماعية، مضيفا ان عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع 111 لجنة للاعدادى العام وتستقبل 18016 طالب وطالبة، حيث حضر الجولة أمل النجار مدير ادارة الأقصر للشهادة الاعدادية ، ومنال فهمي مديرة مدرسة الاقصر الثانوية بنات.

