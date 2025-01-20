مجازاة 3 مراقبين بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا لحيازة هواتف باللجان

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا موافقة اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على مجازاة 3 مراقبين بخصم أجر شهر من رواتبهم وحرمانهم من المشاركة في أعمال الامتحانات، عقب ثبوت مخالفات تمثلت في حيازة هواتف محمولة داخل اللجان واستخدامها في تصوير أوراق الامتحانات، وهو ما يخالف القرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان.

تأتي هذه القرارات على خلفية تحقيقات في واقعتين منفصلتين؛ الأولى في مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوقرقاص التعليمية، حيث تم ضبط إحدى المراقبات أثناء تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول، بينما تتعلق الواقعة الثانية، بنشر ورقة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين وجود إهمال جسيم من قبل أعضاء لجنة تابعة لإدارة بني مزار التعليمية.

وأجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، حيث شدد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات لضمان توفير أجواء مناسبة للطلاب، مع التصدي بحزم لأي مخالفات قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.

أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات اليوم في فترتين، حيث شملت الفترة الأولى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بينما تضمنت الفترة الثانية امتحان مادة الهندسة، وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية محكمة لضمان سير الامتحانات دون معوقات.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات وحل أي طوارئ أو شكاوى فورًا، مشددًا على استمرار المتابعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وحمايتها من أي تجاوزات.

