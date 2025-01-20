متلازمة توريت .. أعراض تدل على الإصابة لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن النساء المصابات بمتلازمة توريت يواجهن تشخيصًا متأخرًا مقارنة بالرجال، وغالبًا ما يتلقين التشخيص في وقت متأخر من العمر على الرغم من الأعراض المتشابهة، على الرغم من أهمية الاكتشاف المبكر لتحسين الإدارة من خلال التعليم والعلاجات السلوكية والتدخلات الطبية، مما يقلل من التحديات المرتبطة بالتشنجات اللاإرادية غير المعالجة، بحسب موقع تايمز ناو.

وتُظهر هذه النتائج الحاجة إلى زيادة الوعي والفحص لمتلازمة توريت لدى الإناث لتحسين التدخل في الوقت المناسب وإدارة الحالة.

ما متلازمة توريت؟

متلازمة توريت هي اضطراب عصبي يتميز بحركات وأصوات لا إرادية متكررة تُعرف باسم التشنجات اللاإرادية ويمكن أن تتراوح هذه التشنجات من رمش العين وتفريغ الحلق إلى سلوكيات أكثر تعقيدًا مثل هز الكتفين أو الهمهمة أو حتى التلفظ بكلمات غير مناسبة، وفي حين يتم تشخيص الحالة بمعدل ثلاث مرات أكثر لدى الأولاد مقارنة بالبنات، فقد يكون هذا التفاوت راجعًا جزئيًا إلى تأخر التشخيص أو عدم تشخيصه لدى الإناث.

وبحسب الدراسة التي قادتها الدكتورة ماريسيلا دي هولينز، طبيبة الأعصاب للأطفال في مستشفى ماساتشوستس العام، فإن 61% من الإناث المصابات بمتلازمة توريت تم تشخيصهن قبل الدراسة مقارنة بـ77% من الذكور.

وعلاوة على ذلك، استغرقت الفتيات في المتوسط ثلاث سنوات لتلقي التشخيص بعد ظهور الأعراض، مقارنة بعامين بالنسبة للأولاد. كما تم تشخيص الفتيات في وقت لاحق، في متوسط عمر 13 عامًا، مقارنة بـ 11 عامًا بالنسبة للأولاد.

وقال الدكتور دي هولينز في بيان صحفي: "تشير هذه النتائج إلى أن المتخصصين في الرعاية الصحية والآباء والأمهات يجب أن يفحصوا الإناث المصابات بالتشنجات العصبية بشكل نشط لمنحهن فرصة أفضل لإدارة أعراضهن بمرور الوقت"، ويعد الاكتشاف المبكر والتدخل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نتائج أفضل.

علامات وأعراض متلازمة توريت

تبدأ متلازمة توريت غالبًا في مرحلة الطفولة، وتظهر الأعراض الأولية بين سن 5 و7 سنوات. تشمل العلامات الشائعة ما يلي:

- التشنجات الحركية: حركات مفاجئة لا إرادية مثل الرمش أو التكشير أو هز الكتفين.

- التشنجات الصوتية: أصوات لا يمكن السيطرة عليها مثل تطهير الحلق، أو الهمهمة، أو الصراخ.

- التشنجات المعقدة: حركات أو سلوكيات أكثر تعقيدًا مثل تكرار الكلمات أو العبارات.

يمكن أن تختلف التشنجات العصبية في شدتها وقد تتحسن بمرور الوقت، ولكنها قد تتداخل أيضًا مع الحياة اليومية والرفاهية العاطفية إذا تركت دون علاج.

طرق دعم الأفراد المصابين بمتلازمة توريت

يمكن أن يؤدي التشخيص المبكر والتدخلات المصممة خصيصًا إلى تحسين جودة حياة الأشخاص المصابين بمتلازمة توريت بشكل كبير. فيما يلي بعض الاستراتيجيات لدعم الأفراد المصابين بهذه الحالة:

1. التعليم: إن رفع مستوى الوعي حول متلازمة توريت بين الأسر والمعلمين ومقدمي الرعاية الصحية يمكن أن يقلل من الوصمة ويضمن الكشف المبكر.

2. العلاجات السلوكية: يمكن لتقنيات مثل التدخل السلوكي الشامل للتشنجات اللاإرادية (CBIT) أن تساعد الأفراد على إدارة التشنجات اللاإرادية بشكل أكثر فعالية.

3. الأدوية: في الحالات التي تكون فيها التشنجات شديدة، قد يتم وصف أدوية مثل مضادات الذهان أو مرخيات العضلات.

4. الانتظار اليقظ: بالنسبة للتشنجات الخفيفة، قد يكون المراقبة دون علاج فوري كافية، حيث أن الأعراض غالباً ما تقل مع تقدم العمر.

5. الدعم العاطفي: تشجيع التواصل المفتوح وتوفير الدعم للصحة العقلية يمكن أن يساعد الأفراد على التعامل مع التحديات الاجتماعية والعاطفية المرتبطة بمتلازمة توريت.

سد الفجوة بين الجنسين

تظل أسباب تأخر التشخيص لدى الفتيات غير واضحة، لكن الباحثين يتكهنون بأن الاختلافات في التعبير عن التشنجات العصبية أو التصورات المجتمعية قد تلعب دورًا، وأكد الدكتور دي هولينز على الحاجة إلى مزيد من البحث، وخاصة في فهم الفوارق بين الجنسين في تشخيص وعلاج متلازمة توريت.

مع تزايد الوعي، من الضروري ضمان التشخيص والرعاية العادلة لكل من يتأثر بمتلازمة توريت، ويمكن للتدخل المبكر تمكين الأفراد من عيش حياة مرضية على الرغم من التحديات التي يفرضها هذا المرض.

