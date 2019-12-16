ما هي متلازمة توريت في الأطفال.. وأبزر عادات قد تشير إلى ظهورها

كتبت إيناس البنا

متلازمة توريت هي إحدى المضاعفات الصحية التي قد يصاب بها الطفل في طفولته أو في سن مبكرة.

وهو اضطراب نمو عصبي ينتمي إلى طيف "اضطرابات التشنج اللاإرادي"، والتشنجات اللاإرادية هي حركات العضلات المفاجئة وغير المنضبطة والمتكررة التي تنتج الأصوات، ووفقا لموقع " healthline" فأن التشنجات اللاإرادية الصوتية والحركية هي الخصائص الرئيسية لمتلازمة توريت، وتصبح الأعراض أكثر اعتدالًا عندما يدخل الطفل مرحلة البلوغ.

متلازمة توريت في الأطفال



ظهور المرض عند الأطفال ليس مشكلة كبيرة، لكن قد يكون من الخطير تجاهله، لذلكيجب أن يكون أولياء الأمور متيقظين لمشي طفلهم، وعادات النوم ، والكتابة ، والتعلم ، والسلوك ، وإذا وجدت أي تباين في أي منهم، فقد يكون ذلك بسبب متلازمة توريت، وهي متلازمة تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 14 سنة، ويمكن رؤية أعراضه بسهولة في سلوك الأطفال، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاجه ولكن يمكن السيطرة عليها.

أعراض متلازمة توريت



تغيير في حركة أجزاء الجسم



إذا كان الطفل طبيعياً فلن يكون سلوكه غير عادي، حيث أن الحركات الجسدية للطفل المصاب بمتلازمة توريت ستكون مختلفة منها غمض الجفون بشكل متكرر، هز الذراعين ، هز الشفتين.

النشاط البدني



طبيعة الأطفال اللعب والشغب الكثير، وقد يكاد يكون من المستحيل بالنسبة لهم الجلوس في مكان واحد لأنهم يركضون دائمًا هنا وهناك، ولكن الطفل الذي يعاني من متلازمة توريت سيواجه مشاكل في المشي والجري والجلوس في وضع مستقيم.





استخدام كلمات لا معنى لها وغير صحيحة



الأطفال الذين يعانون من متلازمة توريت سوف يستخدمون كلمات غير صحيحة وغير متكررة في أي مكان، حتى في الأماكن العامة.

انخفاض الوظائف المعرفية



الأطفال الذين يعانون من متلازمة توريت قد يواجهون انخفاض فى وظائفهم المعرفية، حيث تشبه أعراض هذه المتلازمة إلى حد ما أعراض اضطراب الوسواس القهري واضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه، في مثل هذه الحالة، حدد أعراض الأطفال واتصل بالطبيب قريبًا.