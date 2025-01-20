لو حامل وميعاد ولادتك في الشتا.. نصائح ذهبية لصحتك وصحة المولود

كتبت مروة هريدى

إن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء قد يؤثر على الأم الحامل والجنين، ومن المؤكد أن انخفاض درجات الحرارة والطقس البارد يسبب المزيد من التحديات للنساء الحوامل، حيث تقل مدة تعرضهم لضوء الشمس كما تقل عدد ساعات النهار ما قد يؤثر على جدول النوم لديهن وغيرها من التحديات، لذلك من المهم العناية الخاصة للحوامل خاصة في الشتاء لضمان تجربة ولادة آمنة ومريحة، وذلك من خلال فهم والاستعداد للمتطلبات المحددة للولادة في الشتاء، يمكن للأمهات تقليل الإجهاد العام وتعزيز رفاهيتهن العامة خلال هذا الوقت الحرج، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. نصائح للسيدات الحوامل للحفاظ على صحتهن الجنين مع اقتراب موعد الولادة في فصل الشتاء:

الحرص على البقاء دافئًا وآمنًا

ارتدِ طبقات دافئة ومريحة من الملابس بحيث يمكن إضافتها أو إزالتها بسهولة لتنظيم درجة حرارة الجسم سواء في الداخل أو الخارج.

ارتدِ أحذية مريحة

يجب على الحوامل ارتداء أحذية مريحة ذات ثبات جيد لمنع الانزلاق والسقوط، وهو أكثر شيوعًا في فصل الشتاء خاصة عند سقوط الأمطار.

حافظِ على منزلك دافئًا وخاليًا من التيارات الهوائية

ومن الممكن استخدام جهاز ترطيب للحفاظ على مستويات رطوبة صحية في الهواء.

الاستماع لتعليمات الطبيب

الشتاء هو موسم الإنفلونزا، والنساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا، لذلك تأكدى من الحصول على لقاح الإنفلونزا وتنفيذ تعليمات الطبيب الخاص بك وفقًا لحالتك الصحية.

حافظِ على رطوبة بشرتك

يمكن للهواء البارد أن يجفف بشرتك، لذا حافظِ على ترطيبها عن طريق شرب الكثير من السوائل، وفكرى في ممارسة التمارين الداخلية مثل اليوجا قبل الولادة للحفاظ على اللياقة البدنية.

اتبعِ نظام غذائى صحى

من المهم الالتزام بنظام غذائي صحى ومتوازن غني بالفيتامينات والمعادن لدعم وظيفة المناعة خاصة أن المناعة تضعف خلال فترة الحمل، تناولِ الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، ومع انخفاض ضوء الشمس خلال فصل الشتاء، يمكن أن تنخفض مستويات فيتامين د وهو أمر ضرورى لكِ أثناء الحمل، لذلك ناقشى مع طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات فيتامين د.

حاولِ التعرض لضوء النهار الطبيعي

فهو أمرم مهم لمكافحة الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) أو اكتئاب الشتاء، ويمكنك المشاركة في أنشطة تقلل من التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس أو التدليك قبل الولادة لإدارة التوتر بشكل فعال.

احتياطات الخروج

تحققِ دائمًا من حالة الطقس قبل الخروج من المنزل، خاصة عند التوجه لزيارة الطبيب أو المستشفى عند الولادة، والتوجه من الطريق الأكثر أمانًا للوصول إلى المستشفى، واحتفظِ بمجموعة من أدوات الطوارئ في سيارتك والتي تتضمن البطانيات والملابس الدافئة والطعام والماء.

نصائح للاستعداد للمستشفى عند الولادة

استعدِ مقدمًا لدخول المستشفى بناءً على تاريخ الولادة المحدد من قبل طبيبك، مع احضار ملابس دافئة لك ولطفلك، وبطانية، وبعد الولادة تأكدي من أن غرفة المستشفى آمنة لكِ ولطفلك ليست شديدة الحرارة حتى لو كان الجو باردًا في الخارج، كما يجب ارتداء الطفل ملابس دافئة لتحمل البرودة مع وضعه برفق في لفافة قابلة للتعديل، حيث أن متوسط درجة الحرارة المطلوبة 18 درجة مئوية.