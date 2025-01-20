قوافل حياة كريمة تختتم أعمالها الشهرية من قرية أم الحويطات بسفاجا اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة اليوم الثلاثاء، أعمالها الشهرية بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، حيث تستمر لمدة يومين بالقرية الثلاثاء وغدا الأربعاء لإجراء الكشف الطبى على الأهالى هناك وصرف العلاج وإجراء التحاليل مجاناً.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرى البحر الأحمر خلال يناير الجارى، السبت قبل الماضى، والمكونة من 6 قوافل تطوف القرى المختلفة وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات والتحاليل والأشعة مجاناً.

بدأت القوافل العلاجية أعمالها خلال يناير الجارى، من وحدة الأمل بمدينة رأس غارب، السبت قبل الماضى واستغرقت فيها يومين السبت الأحد، الماضيين ووصلت الاثنين قبل الماضى إلى منطقة المستعمرة بمدينة القصير وقضت فيها يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين.

واتجهت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من القصير ناحية الجنوب حيث مدينة حلايب وقرية مرسى حميرة التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، والتى بدأت العمل فيها الاربعاء الماضى وقضت فيها يومين وانطلقت الجمعة الماضية لقرى حلايب " ابو رماد ورأس حدربه" وانتهت من الكشف الطبى فيها السبت الماضى.

ومن مدينة حلايب إلى قرى مدينة مرسى علم، حيث بدات القوافل الأحد الماضى عملها بقرى حماطه ومركز طب الاسرة بمدينة مرسى علم، وتجرى الكشف الطبى وصرف العلاج فيهم مجاناً على الأهالى .

وتختتم القوافل العلاجية اعمالها بقرى ومدن البحر الأحمر خلال يناير الجارى اليوم وغدا بقرية أم الحويطات بسفاجا.