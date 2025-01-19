حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى القنطرة غرب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

اختتمت اليوم الأحد القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية بالكيلو 17 بالقنطرة غرب التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية، والتقت فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت 1275 مواطنا على مدار يومي 18، 19 يناير الجاري، حيث بلغ إجمالي المترددين عليها في اليوم الأول 478 مواطنا بينما استقبلت القافلة في يومها الثاني 797 مواطنا من خلال 6 عيادات تخصصية [الجراحة، باطنة، نسا، أطفال، أسنان، تنظيم أسرة، الرمد، أمراض مزمنة]، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 289 مواطنًا بعيادة الباطنة، 178 مواطنًا بالجراحة، 84 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 75 سيدة، بالإضافة إلى استقبال 381 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 62 حالةً، بينما استقبلت 109 حالات بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت 128 حالة، و3 حالات بوحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.