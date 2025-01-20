علامات تؤكد سلوك العنف لدى طفلك ونصائح للتعامل السليم

كتبت فاطمة ياسر

تعرضت طالبة للضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، ما أسفر ذلك عن تعرض الطالبة للكسر في الأنف وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة التى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين، وفي التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، نوضح أبرز الأعراض والعلامات التي تؤكد سلوك العنف لدي الأطفال، ومن أهمها:

أعراض وعلامات العنف لدى الأطفال

1.العنف الجسدي أي الضرب، الركل، العض، الخدش.

2. العنف اللفظي الشتائم، السب، التهديد.

3. التدمير أي تدمير الأشياء، كسر الألعاب.

4. العدوانية، والتحدي، التمرد، العدوانية تجاه الحيوانات.

5. العزلة، والانطواء، الشكوى من الألم أو التعب.

6. التقلبات المزاجية والغضب الدائم، الاكتئاب.

7. عدم احترام الحقوق الشخصية، وعدم احترام خصوصية الآخرين.

8. السلوك العدواني في الألعاب، ولعب الألعاب العنيفة.

علامات غير مباشرة للعنف لدى الأطفال

وأوضح التقرير، أن هناك بعض العلامات غير المباشرة، والتي تشير إلى وجود مشكلة عند الطفل، وتؤكد أيضًا سلوك العنف لديه، ومنها:



1. التغيرات في السلوك، والتقلبات المزاجية، العزلة.

2. مشاكل النوم مثل الأرق، وزيادة رؤية الكوابيس.

3. فقدان الاهتمام، والشغف.

4. التقلبات العاطفية، والشعور بالذنب أو الخزي.

5. عدم التفاعل مع الآخرين.

أسباب سلوك العنف لدى الأطفال

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الأطفال بسلوك عنف، ومنها:

1. العنف في المنزل أو المدرسة.

2. الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب، والقلق.

3. الاضطرابات السلوكية، والاضطراب المعارض.

4. سوء المعاملة والإساءة، والاعتداء.

5. نقص الانتباه والتفاعل الاجتماعي.

ما طرق علاج السلوك العدواني للأطفال؟

قدم التقرير، أبرز النصائح للتعامل السليم والصحي، لعلاج السلوك العدواني للأطفال، ومنها:



1. التحدث والمشاركة عن طريق استمع إلى طفلك وتحدث معه عن مشاعره.

2. تحديد القواعد والحدود واضحة ثابتة في القواعد.

3. التعزيز الإيجابي، ومكافأة السلوك الجيد.

4. التعليم والتدريب بمهارات التواصل والتفاعل.

5. الاستشارة النفسية، وطلب المساعدة من المتخصصين.

6. توفير الدعم العاطفي وتوفير بيئة آمنة ومحبة.

7. الانتباه للعلامات المبكرة والتعرف على علامات السلوك العنف.

8. التعاون مع المدرسة، والعمل مع المعلمين لتحسين السلوك.

9. تجنب العنف أي عدم استخدام العنف كوسيلة للتعليم.

10. الاسترخاء والتأمل، وتعليم تقنيات الاسترخاء.

