ما الذي يحفز السلوك العدوانى عند الأطفال؟

حسام الشقويرى

السلوك العنيف هو جانب من جوانب نمو الطفل ، وغالبا يكون علامة على مشكلة أكبر وقد يحتاج الآباء إلى طلب المساعدة من الخبراء. لان سلوك الطفل العدواني لا يؤذي نفسه فحسب، بل يؤذي الأسرة والمجتمع ككل أيضًا، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

قد يصبح الأطفال عدوانيين لعدة أسباب. ولإصدار أحكام سريعة ومناسبة، يجب على الآباء تحليل المشكلة وفهم ما يمر به طفلهم ويمكن أن يحدث العدوان أيضًا عندما يتم تجاوز قدرة الطفل على معالجة مشكلة معقدة، مما يتسبب في غضبه وخوفه. إذا كنت تشعر بعدم القدرة على فهم كيفية ترويض طفلك الغاضب، فإن الوصول إلى جوهر المشكلة مفيد دائمًا. ربما تحدث مع شريكك حول كيفية التعامل مع المشكلة.

وفيما يلي بعض الطرق الفعالة للرد على السلوك العدواني لدى الأطفال .

كن متسقًا في سلوكك

يتم التعرف على الاتساق من قبل الأطفال الصغار. إن تجاهل سوء سلوكهم في يوم من الأيام والرد عليه في اليوم التالي بالصراخ والانقطاع عن العمل يرسل رسائل مربكة. إذا كان طفلك يضربك دون مبرر، انظري في عينيه وعبري عن مشاعرك. اجعله يدرك أن سلوكه غير مرغوب فيه، وحاول أن تجعله يشرح السبب. إن الرد عليه أو تجاهله لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على الاستمرار.

السماح للأطفال بالهدوء

عندما يغضب الأطفال، فإنهم في كثير من الأحيان لا يستمعون إلى من حولهم. بدلًا من صفعهم في هذه الحالة، كن هادئًا وهذا يمنح الآباء مزيدًا من السيطرة على الموقف ويسمح لهم بالتواصل مع أطفالهم بشكل أكثر فعالية. تواصل بلطف مع طفلك الصغير بمجرد أن يهدأ من نوبة الغضب. استفسر عما كان يضايقه ولماذا. يجب تعليم الأطفال كيفية تسمية المشاعر والتحكم فيها مثل الغضب.