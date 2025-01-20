ضبط طالبين بإعدادية الشرقية أثناء الغش بالمحمول وإحالة المراقبين للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

كلف محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الشئون القانونية بتحرير محضر غش لطالبين بالشهادة الاعدادية، لتورطهما بالغش عن طريق تليفون المحمول مادة اللغة الإنجليزية، كما قرر إحالة المراقبين ورؤساء اللجان للتحقيق لتقصيرهم في العمل.

كان ضبطت طالبة من لجنة مدرسة السماكين بمركز الحسينية، وآخر بلجنة منشية واكد التابعة لمركز كفر صقر، أثناء محاولة الغش بالمحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأدى 149 ألفًا و285 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025،في مادة اللغة الانجليزية، داخل 818 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية لتوفير الجو الآمن للطلاب والقائمين على الإمتحانات.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، كما إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

