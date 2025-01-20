رئيس هيئة السلامة البحرية: افتتاح مكتب المنظمة الدولية مشوار بدأ منذ 2018

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمنظمة البحرية الدولية، على أرض مصر بالإسكندرية هو نتاج لعمل طويل بدأ منذ عام 2018 بعد تقديم مصر بطلب لاستضافة المكتب وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقنى، واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته 128.

وأضاف رئيس هيئة السلامة البحرية، أن المنظمة البحرية الدولية هى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم إنشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 175دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، والمنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واسينيو دومينغير الامين العام للمنظمة البحرية الدولية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، واللواء احمد حواش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، وعدد من سفراء الدول العربيه والأفريقية.