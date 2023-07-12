وزارة النقل تعقد دورات لتنشيط سياحة يخوت السفارى ورفع مستوى العاملين

كتب سيد الخلفاوى

وجه الفريق كامل الوزير - وزير النقل، رئيس المجلس الأعلى لمعهد تدريب الموانى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتنسيق مع معهد تدريب الموانى والمختصين في وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر وغرفة سياحة الغوص لتنفيذ دورات تدريبية ودورات تنشيطية للعاملين على اليخوت السياحية فى مهنة (ريس بحرى عائمة بحرية ) وفى مهنة (بحرى عائمة بحرية) و تم البدء فى تنفيذ هذه الدورات بمدينة الغردقة اعتباراً من 2023/7/8 لمدة اسبوعين متتالين مجاناً مساهمة من الجهات عاليه تجاه العاملين في مجال يخوت السفاري لتكون دورتين يوميا (دورة بحرى صباحا ـ دورة ريس بحرى مساءا) .

وأهابت وزارة النقل بالراغبين فى تجديد او تنشيط شهاداتهم الحاصلين عليها الأنضمام لتلك الدورات متمنين لجميع العاملين فى هذا المجال التوفيق والنجاح.

يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تنمية الاستثمارات السياحية بشكل كبير وفي اطار خطة وزارة النقل للاهتمام والنهوض بالعنصر البشرى وبناء القدرات الفنية لتلك الكوادر الهامة فى رفع مستوى الأمن والسلامة للعاملين فى قطاع سياحة اليخوت بما يحقق تقديم خدمة بكفاءة عالية لراغبى الحصول على سياحة السفارى واليخوت السياحية بالبحر الأحمر.