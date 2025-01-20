رئيس مدينة أرمنت يستجيب لشكوى قرية الشرايدة وينهي أزمة المياه الجوفية

الأقصر – أحمد مرعى

نجح مسئولو مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، في إنهاء أزمات أهالى قرية الشرايدة ومعاناتهم في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن المرور على المشروعات بنطاق المراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم، ونظراً لتكرار شكوى أهالي منطقة الشرايدة بالوحدة القروية بالرياينة بارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل منازلهم.

وفى هذا الصدد توجه العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، وسكرتير القرية ونائب رئيس شركة مياه الشرب بأرمنت، للمعاينة على الطبيعة وتم دخول منازل جميع المواطنين والاستماع لهم وتلاحظ فعلا إرتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل نتيجة انخفاض مستوى المنازل عن الشوارع.

وتم التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ،حيث تابع المهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة، الموقف مع الشركة المنفذة، مع توجيهات بسرعة إنهاء أعمال مشروع الصرف للمنطقة، كما تم توجيه رئيس القرية بسرعة تلبية طلبات المواطنين بالنسبة لسيارات الكسح، حيث كان قد حضر أكثر من 30 مواطن للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت نيابة عن المتضررين، لتقديم شكواهم من اضطرارهم لتكرار الكسح وهو ما يكلفهم مادياً.

فيما شهدت جزيرة أرمنت الحيط أول زيارة من رئيس مدينة أرمنت العميد أحمد الهوارى، وذلك لبحث شكاوى المواطنين ومشكلاتهم، بناءاً على قرار المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر رقم 37 لسنة 2025، والخاص بتكليف مجلس مدينة أرمنت، بالإشراف على معديات الأهالى وكافة المرافق بجزيرة أرمنت الحيط، وبناءاً على ذلك تم عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وسرعة حل المشكلات الخاصة بهم، حيث قام رئيس مدينة أرمنت بزيارة للجزيرة لتفقد عبارة الأهالي وجزيرة أرمنت الحيط، بصحبة الأهالي وعلى رأسهم شيخ البلد وجمع كبير من شباب وأهالي جزيرة أرمنت الحيط.