رئيس جامعة المنوفية: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال المصابين من غزة

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الجولة التفقدية لمعبر رفح والتى قام بها صباح اليوم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأس وفد رفيع المستوى يضم الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ورؤساء جامعات العريش والقاهرة وعين شمس وقناة السويس وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال الزيارة، تابع الوزير استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، وذلك لتوفير أعلى مستويات الرعاية الطبية، وجود أطباء وفنيين ذوي خبرة عالية في مختلف التخصصات الطبية في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، استعداد مستشفيات جامعة المنوفية التام لاستقبال المصابين من قطاع غزة من خلال تعزيز استعداداتها الطبية واللوجستية، والتى تشمل تجهيز فرق طبية متخصصة، تجهيز غرف العناية المركزة والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، كما تم تدريب الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة التي قد يتم استقبالها، وتوفير التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل نقل المصابين من معبر رفح، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن التضامن المصري الكبير مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تداعيات الأحداث المؤلمة في غزة.

هذا وثمن رئيس الجامعة الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به مصر بقيادة السيسي في مختلف المحافل الدولية لتحقيق العدالة والسلام في فلسطين، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر الثابت بتقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي للتحرك الجاد نحو حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.