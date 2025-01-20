تنصيب ترامب.. مشكلة إدارية تواجه الرئيس الأمريكى فى أول يوم رئاسة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إدارة دونالد ترامب الثانية ستبدأ بعدد أقل من الموظفين الرئيسيين في مكانهم مقارنة بما كان عليه الحال عندما دخل ترامب البيت الأبيض لأول مرة قبل ثماني سنوات، إذ لم يتم شغل سوى ربع التعيينات السياسية بالتزامن مع أدائه اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين يوم الاثنين.

وعلمت صحيفة الإندبندنت أنه تم تعيين 1000 شخص فقط لشغل جزء بسيط من 4000 وظيفة مهمة تم تحديدها ، والتي يمكن تعيين العديد منها دون الحاجة إلى تأكيد مجلس الشيوخ. وهذا أقل بنحو 300 شخص من عدد المعينين الذين تم تعيينهم خلال جهود انتقال ترامب الفوضوية في عامي 2016 و2017.

وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يتوقعون الحصول على مكان في الإدارة الجديدة ما زالوا ينتظرون المكالمة لمعرفة المكان الذي قد يتم تعيينهم فيه.

ويُعتقد أن عددًا من العوامل أدت إلى تأخير التعيينات، بما في ذلك مزيج من الخلافات حول المناصب العليا في حكومة ترامب، وأشخاص عُرضت عليهم وظائف لم يريدوها وقضايا الأجور الفيدرالية مقارنة بالأجور الأعلى في القطاع الخاص.

ومع ذلك، فليس من غير المعتاد أن تواجه بعض الإدارات القادمة مشكلة في ملء أدوار المعينين السياسيين. لم يكن لدى إدارة بايدن سوى 1136 منصبًا سياسيًا معينًا تم شغلها وتوظيفها في 20 يناير، لكن مسؤولي إدارة بايدن أرجعوا هذا البطء إلى رفض ترامب السماح لإدارته بالتفاعل مع جهود الانتقال 2020-2021 التي دعمتها حملة بايدن الفائزة.



