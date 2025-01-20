تعرف على خطة إقامة سوق اليوم الواحد بالإسكندرية بعد إضافة أحياء جديدة

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد للمزارعين، فى عدد كبير من أحياء الإسكندرية ووصل عددها إلى 9 أسواق أسبوعيا تتم إقامتها على التوازى، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وبتخفيضات تصل إلى 30%.



ونستعرض فى السطور التالية خريطة سوق اليوم الواحد بمختلف أحياء الإسكندرية..



السبت والأحد :

منطقة شرق- سموحة خلف محطة سيدي جابر (موقف السوبر جيت القديم)

منطقة العجمي- البيطاش بجوار مبني ديوان الحي

حى العامرية أول ، مساكن البوسطة بالعامرية



الإثنين والثلاثاء:

منطقة المنتزة- ميدان محمد نجيب

منطقة بشاير الخير - حى غرب



الأربعاء و الخميس :



منطقة المنتزة- ميدان المندرة

منطقة الجمرك- جراج الشهر العقاري( خلف مكتب مرور التحرير)



الخميس فقط :

منطقة وسط- الباركينج خلف سينما أمير بمحطة الرمل، وسط الإسكندرية



الجمعة والسبت :

قرية الناصرية بحى العامرية ثان

يأتى ذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد ، و تنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.



وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع ، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.