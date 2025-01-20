ترامب لأنصاره قبل التنصيب: لا تستسلموا أبدا و"المستحيل" مجرد دافع

كتبت ريم عبد الحميد

أصدر فريق الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو على الإنترنت قبل أدائه القسم، والذى دعا فيه أنصاره إلى عدم الاستسلام أبدا.

ويعرض الفيديو لقطات لظهور ترامب فى محاكمته الجنائيه العام الماضى، وصورته من قضية جنائية أخرى فى جورجيا، وصور للمدعين والقضاة المشاركين فى بض القضايا الأخرى، مع صور من نشاطه الانتخابى وحضوره للمؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى.

وصاحب الفيديو تعليقا صوتيا يقول فيه ترامب لأنصاره ألا يستسلما أبدا أبدا، وان يتعاملوا مع كلمة المستحيل على أنها ليس أكثر من مجرد دافع.

يؤدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية مساء اليوم، الاثنين، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة، وذلك بعد أن نجا من محاولتى عزل أو مساءلة فى الكونجرس ولوائح اتهامات جنائية مطولة ومحاولتى اغتيال ليفوز بفترة جديدة فى البيت الأبيض، فى ظل سيطرة للجمهوريين على مقاليد السلطة فى واشنطن، فيما يمهد لإعادة تشكيل المؤسسات الامريكية، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس.

وأدى الطقس الجليدى إلى تعديل سير يوم التنصيب، حيث تم نقل أداء القسم إلى القاعة المستديرة داخل مبنى الكابيتول، وهى المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ تنصيب رونالد ريجان الثانى قبل 40 عاما، وتم استبدال عرض التنصيب بفعالية فى ساحة بمنتصف المدينة.

ولم يفقد ترامب أبدا سيطرته على الحزب الجمهورى، ولم تعيقه القضايا الجنائية أو محاولتى الاغتيال فظل يهاجم خصوم ويستميل الناخبين مستغلا إحباطهم من التضخم والهجرة غير القانونية.

والآن، فإن ترامب سيصبح أول شخص مدان بارتكاب جريمة، تزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات أموال اصمت، يتولى الرئاسة. وسيتعهد بالحفاظ على الدستور وحمايته والدفاع عنه من نفس المكان الذى اجتاحه أنصاره فى 6 يناير 2021.

اقرأ أيضا..

تفاصيل تنصيب ترامب اليوم.. وإطلاق عملته المشفرة "فيديو"

تنصيب ترامب.. 200 أمر تنفيذى فى أول يوم بالبيت الأبيض.. وعفو رئاسى متوقع