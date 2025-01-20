تحذير من الأرصاد لأهالى إسكندرية من الطقس غدا الثلاثاء

الإسكندرية -أحمد الزغبي

حذرت محافظة الإسكندرية، من الشبورة المائية الكثيفة غدا الثلاثاء و ذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدا الثلاثاء .

و ناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

القيادة بهدوء تام

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.



