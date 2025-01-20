التحفظ على 542 حالة إشغال متنوع.. ومحافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وذلك فى إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استجابة لشكاوى المواطنين.

وتنفيذا لذلك، شن حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق الميدان منطقة المنشية، شارع محمود فهمى النقراشى وأسفرت الحملة عن التحفظ على 210 حالات إشغال متنوع.

وقام حى المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع: ميدان توريل الرأس السوداء، نجع السلام الفلكي، عبد السلام عارف، الطفولة السعيدة، جمال عبد الناصر، ميدان الفسحة وأسفرت الحملة عن التحفظ على 140 حالة إشغال متنوع.

وكثف حى العجمى حملات إزالة الإشغالات بشارع البيطاش، شهر العسل، السماليهى 2، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، ومدينة 6 اكتوبر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 79 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات ببشاير الخير 3، 5 ش القفال منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن التحفظ على 70 حالة إشغال متنوع.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت ش ونجت وأسفرت عن ضبط عدد 43 حالة إشغال متنوع وغلق وتشميع منشأة.