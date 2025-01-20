بابا الفاتيكان يدعو ترامب لتعزيز السلام والعمل من أجل مجتمع خال من الكراهية

فاطمة شوقى

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تعزيز السلام والعمل من أجل مجتمع خالٍ من الكراهية والتمييز والإقصاء، وذلك في رسالة وجهها البابا اليوم الاثنين بمناسبة تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وجاء في الرسالة: "بمناسبة تنصيبك كرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، أقدم تحياتي القلبية وأؤكد صلواتي أن يمنحك الله القدير الحكمة والقوة والحماية في ممارسة واجباتك السامية"، بحسب وكالة أنسا الايطالية.

وقال البابا في رسالته: "آمل أن يزدهر الشعب الأمريكي تحت قيادتك ويسعى دائما إلى بناء مجتمع أكثر عدالة، حيث لا يوجد مكان للكراهية أو التمييز أو الإقصاء".

وأضاف: "في الوقت نفسه، بينما تواجه أسرتنا البشرية العديد من التحديات، ناهيك عن ويلات الحرب، أطلب أيضا من الله أن يرشد جهودك في تعزيز السلام والمصالحة بين الشعوب".