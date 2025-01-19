بابا الفاتيكان ينتقد استثمار الموارد المالية على الأسلحة لقتل الناس: إنه جنون

فاطمة شوقى

انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الدول التي تستثمر في صناعة الأسلحة، ووصفه بأنه "جنون" لأنه، كما حذر، "لا تفيد الشعوب"، وذلك خلال لقاء مع مؤسسة فيرونا الكاثوليكية.

وقال البابا خلال استقباله أعضاء المؤسسة في الفاتيكان: "لا ينبغي لنا أن ننسى أن المال يدر عائدا أكبر عندما يتم استثماره في مصلحة الآخرين.. وهذا أمر مهم"، مضيفا "الآن أصبح هناك وضع غير سار للغاية فيما يتعلق بالاستثمارات، في بعض البلدان، الاستثمارات التي تقدم أكبر عائد هي مصانع الأسلحة. الاستثمار في القتل. إنهم مجانين"، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وحذر البابا فرانسيس قائلا إن "المال يشيخ ويثقل القلب ويصلبه ويجعله أصمًا عن سماع صوت الفقراء، و أول ما يجب التخلص منه بسبب الأنانية هو الفقراء، وإنه أمر غريب".

وكان بابا الفاتيكان دعا فى رسالة عيد الميلاد الى وقف الحرب في "أوكرانيا المعذبة" بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء الحرب ، داعيا الى "فتح الباب" أمام التفاوض لتحقيق سلام عادل.

وقال البابا فرانسيس "لتصمت الأسلحة في أوكرانيا المعذبة! وليكن لنا الجرأة لنفتح الباب أمام التفاوض وأعمال الحوار واللقاء للوصول الى سلام عادل ودائم"، وذلك في رسالته التي أتت بعد ساعات من هجوم صاروخي واسع النطاق شنّته روسيا، قال مسؤولون في كييف إنه استهدف على وجه الخصوص منشآت الطاقة.

وكان البابا فرانسيس، أعرب عن حزنه وقربه من سكان لوس أنجلوس في كاليفورنيا بسبب الحرائق المدمرة التى شهدتها، وأكد أنه يصلي من أجل الضحايا والمتضررين، وذلك خلال صلاة أنجيلوس التي كانت فى بلازا دى سان بيدرو من القصر البابوي.

وقال البابا فرانسيس إنه شعر "بالحزن" بسبب فقدان الأرواح والأضرار وراء الحرائق، وأعرب البابا عن قربه من سكان لوس أنجلوس، وأرسل البابا برقية أعرب فيها عن حزنه "لفقدان الأرواح والدمار الواسع النطاق الناجم عن الحرائق".