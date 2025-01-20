اليوم السابع
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السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفى بيوم "مارتن لوثر كينج" تخليداً لذكراه وإرثه

الإثنين، 20 يناير 2025 02:51 م
السفارة الأمريكية بالقاهرة تحتفى بيوم "مارتن لوثر كينج" تخليداً لذكراه وإرثه مارتن لوثر كينج
كتبت رباب فتحى

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احتفت سفارة الولايات المتحدة لدى مصر اليوم الإثنين بيوم الزعيم والناشط السياسي مارتن لوثر كينج، والذي يصادف الثالث من شهر يناير من كل عام وذلك تكريماً لذكراه ولإرثه.

وذكرت السفارة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "نتذكر مسيرة واشنطن الشهيرة التي جمعت الناس من جميع شرائح المجتمع تحت رايته للسلام والمساواة والعدالة مطالبةً بالتغيير.


وأضافت السفارة "أنه ورغم أن رسالة كينج بدأت في الولايات المتحدة إلا أنها مازالت تؤثر في العالم كله، وتُذكّرنا بأن لكل إنسان الحق في الكرامة والحرية وأن يُسمع صوته".







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السفارة الامريكية

مارتن لوثر كينج

ذكرى مارتن لوثر كينج

السفارة الامريكية بالقاهرة






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