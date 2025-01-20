الدعم السريع تشن هجوما بمسيرة انتحارية على محطة كهرباء بدنقلا

كتبت ريهام عبد الله

شنت عناصر الدعم السريع، هجوما بطائرة مسيرة انتحارية، فجر اليوم الاثنين، على محطة تحويلية للكهرباء في مدينة دنقلا شمالي السودان، وهو ما أسفر عن اندلاع حريق كبير.

ووقع الهجوم فى الساعات الأولى من يوم الاثنين، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والعاملون بالمحطة لمحاولة إطفاء الحريق والسيطرة على تداعياته، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.

والأسبوع الماضي تعرض سد مروي بالولاية الشمالية لهجوم بمسيّرات، تسببت في انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن معظم مناطق السودان "ظلام تام"، باستثناء بورتسودان.

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل 2023 صراعًا كبيرا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتى.

وأدى هذا الصراع إلى دمار واسع في البنية التحتية، خاصة في الخرطوم ودارفور وأجزاء أخرى من البلاد.

