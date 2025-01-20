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الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة من أمام اللجان الامتحانية.. صور

الإثنين، 20 يناير 2025 09:00 ص
الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة من أمام اللجان الامتحانية.. صور الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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حرصت مجموعة من أمهات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة على التواجد أمام المدارس، لمساندة أبنائهم قبل دخول اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، وذلك ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

وأكدت الأمهات، حرصهن الدائم على التواجد مع أبنائهن طوال فترة الامتحانات، لمساندتهم ودعمهم وتخفيف التوتر عنهم، خاصة وأنها سنة دراسية مهمة تؤهلهم للالتحاق بالثانوي العام أو الفني بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 20 يناير 2025، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، وذلك ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنطلق لجنة امتحان مادة الجبر والإحصاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، فيما تنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وتستمر لمدة ساعتين.

وبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 212 ألفًا و778 طالبًا يؤدون امتحاناتهم داخل 702 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

وحث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أي تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

وشدد على منع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش.

وأكد أن المديرية ستلتزم بتنفيذ جميع القوانين المنظمة للعملية الامتحانية بحزم، بما في ذلك قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

وأوضح أن أي محاولات للإخلال بالنظام أو التلاعب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة
الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

 

الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية
الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية
الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة من أمام اللجان الامتحانية
الأمهات يدعمن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة من أمام اللجان الامتحانية
الأمهات أمام اللجان الامتحانية.
الأمهات أمام اللجان الامتحانية.

 

 







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