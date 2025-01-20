الأغذية العالمى: منحة 17.4 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى للدعم الإنسانى بأفغانستان

كتبت ـ هند المغربي

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 16.5 مليون يورو (17.4 مليون دولار أمريكي) من الاتحاد الأوروبي للدعم الإنساني في أفغانستان، والتي تم تقديمها من خلال إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة له، ووفق البيان الأممي " يأتي التمويل في لحظة حرجة، وسيمكن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة وتوسيع مساعداته الغذائية العامة للأسر الضعيفة وبرامج التغذية للأمهات والأطفال الصغار" .

وقال فرانسوا جومانز، الذي يشرف على عمليات المساعدات الإنسانية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في أفغانستان: "على الرغم من التحسن الذي طرأ على وضع الأمن الغذائي، والذي يرجع أيضاً إلى المساعدات الإنسانية الفعّالة، تظل أفغانستان بؤرة ساخنة للجوع في العالم، حيث يعاني أكثر من ربع السكان من الجوع. ولا يستطيع أكثر من ثلاثة أرباع سكان أفغانستان تحمل تكاليف نظام غذائي مغذي يغطي احتياجاتهم ويحميهم من الوقوع في سوء التغذية".

ووفق التقديرات إلى أن نحو 15 مليون شخص يعانون من مستويات أزمة وطوارئ من انعدام الأمن الغذائي هذا الشتاء. وقد بدأ برنامج الأغذية العالمي بالفعل في توزيع الغذاء على المجتمعات في المناطق النائية التي أصبحت معزولة تقريبا بسبب الثلوج والجليد، لمساعدتها على الاستعداد للشتاء.

وقال هسياو وي لي، مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: "لقد أجبرتنا أزمة التمويل الشديدة على تقليص أنشطة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان. فخلال ما يقرب من نصف عام 2024، لم نتمكن إلا من الوصول إلى مليون شخص فقط بمساعدات غذائية منقذة للحياة كل شهر، مما ترك 11 مليون شخص دون تلبية احتياجاتهم".



وأضاف المسؤول الأممي " تخطط منظمة الأغذية والزراعة هذا الشتاء لمساعدة 6 ملايين شخص كل شهر من خلال المساعدات الغذائية الطارئة في مختلف أنحاء البلاد، لافتا الي انه تأتي المساهمة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي علاوة على مساهمات سابقة بلغت قيمتها الإجمالية 86.3 مليون يورو (92.5 مليون دولار أميركي) في العامين الماضيين لصالح برامج الطوارئ التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان وخدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS)، التي يديرها برنامج الأغذية العالمي للمجتمع الإنساني الأوسع في أفغانستان.



