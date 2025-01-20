كتب مدحت وهبة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة "أسواق اليوم الواحد" في جميع المحافظات، افتتحت محافظة أسيوط سوق اليوم الواحد بمركز القوصية للمرة الخامسة، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من السلع المقدمة بأسعار مخفضة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا ، وأشار إلى أن هذه الأسواق تهدف إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق التقليدية، موضحًا أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان جودة المنتجات وكفاية الكميات المعروضة بما يلبي احتياجات المواطنين.



افتتاح الفرع الخامس لسوق اليوم الواحد بمحافظة أسيوط

من جانبه، أوضح المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، أن السوق يوفر جميع السلع الأساسية التي تشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، الخضروات، والفواكه، بالإضافة إلى منتجات أخرى، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% ،وأكد أن المبادرة تستهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق المحلية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.



الفرع الخامس لسوق اليوم الواحد بمحافظة أسيوط

على جانب آخر، أكدت وزارة التموين استمرارها في إطلاق المزيد من المبادرات والمعارض والأسواق التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مع التأكيد على التوسع في هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات والمناطق، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

يُذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يُقام فيها سوق اليوم الواحد بمحافظة أسيوط، مما يعكس نجاح التجربة وحرص الوزارة على تعميمها لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة في مختلف المحافظات.



