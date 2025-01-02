وزارة الزراعة تطلق حملات لمكافحة حشائش القمح على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى إرسال لجان المرور على زراعات القمح في قرى مراكز محافظات الجمهورية ولقاء المزارعين ومعاينة الزراعات والتوجيه بالتوعية بعمليات المكافحة السليمة.



ووجه الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات كافة الادارات بالمرور على زراعات القمح مع توفير المبيدات اللازمة حيث يشارك في اللجان المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش ومركز البحوث الزراعية.

قامت اللجان بفحص زراعات القمح في محافظات الفيوم (سنورس - طامية)، البحيرة (ايتاي البارود - شبراخيت)، الشرقية (ههيا – فاقوس)، الدقهلية (المنصورة - اجا)، المنوفية (منوف)، سوهاج (سوهاج - المراغة)، قنا (قنا)، الإسماعيلية (أبو صوير - القصاصين)، حيث قام بعمليات المرور مهندسي المكافحة بالمناطق العامة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – شرق الدلتا – جنوب الدلتا – شمال الدلتا – القناة وسيناء).

وتستكمل الحملة مرورها بباقي قرى مراكز محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – بني سويف – الإسماعيلية – القليوبية – أسيوط) وسوف تستمر الحملة خلال الفترة القادمة.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بتقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين لكافة المحاصيل خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها محصول القمح وذلك بتضافر مختلف الجهات المعنية للحفاظ على الحاصلات الزراعية.

جدير بالذكر ان الإدارة تتابع محصول القمح منذ زراعته بكافة الآفات المختلفة خصوصاً حشائش القمح وأن الحالة العامة للمحصول جيدة ولم تتأثر بالآفات المختلفة وخصوصاً الحشائش حيث يجري التوجيه بمكافحة الحشائش أولاً بأول منذ الزراعة.



وزارة الزراعة تطلق حملات لمكافحة حشائش القمح