بحوث الحشائش ينظم دورات تدريبية لمكافحة حشائش الزمير فى القمح

كتبت ـ أسماء نصار

ينظم المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش برنامجا تدريبياً يتضمن 15 دورة تدريبية ذات اليوم الواحد بواقع 450 متدرب تحت عنوان "اليوم الكامل للزمير" بشأن الأساليب العلمية لمكافحة حشيشة الزمير في محصول القمح، وذلك في الفترة من 9 – 26 ديسمبر في 23 محافظة علي مستوي الجمهورية .

قالت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف الحملات التوعية للنهوض بمحصول القمح.

وأوضحت، أنه سيتم تعريف المتدربين بحشيشة الزمير التي تعتبر من أخطر الحشائش التي تنمو في حقول القمح وكيفية مكافحتها، مؤكدة أن البرنامج التدريبي يستهدف المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة وأخصائي محصول القمح. وكذلك كبار المزراعين.

وأضافت أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر والذي تواليه الدولة رعاية خاصة، ويعول عليه المزارعين الكثير في تحقيق إنتاجية عالية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، غير أن حشيشة الزمير والتى تعرف لدى المزارعين بالسابوس تعتبر من أخطر الحشائش التي تنمو في حقول القمح وتؤدي في حالة انتشارها بصورة وبائية وعدم مكافحتها إلى تناقص كبير في المحصول قد يصل إلى 35 % أو أكثر ويرجع هذا لمنافستها الشديدة لنباتات القمح.

من جانبه، قال الدكتور عادل فكار وكيل المعمل المركزي للحشائش لشئون الإرشاد والتدريب، إنه سيحاضر فى هذا البرنامج مجموعة متخصصة ومتميزة من الباحثين بالمعمل المركزي للحشائش لتفعيل دور الإرشاد الزراعي فى النهوض بمحصول القمح من خلال مكافحة حشيشة الزمير والحشائش الأخرى.

وقال فكار، إن البرنامج التدريبي الذي أطلقه المركزي للحشائش يضم عدة محاور منها أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح مع شرح كامل عن حشيشة الزمير من حيث أنواعها وخطورتها والخسائر التى تحدثها لمحصول القمح. كيفية مكافحة الحشائش فى محصول القمح واهم طرق المكافحة وأنواع الات الرش وكيفية استخدامها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

كما سيتم تقديم شرح عملى لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الاخرى فى جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الاخرى.

