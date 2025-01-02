موسكو: روسيا ليست مسئولة عن وقف ضخ إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، إن الولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبى ونظام كييف، مسئولون عن وقف ضخ إمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



وأضافت زاخاروفا فى بيان "من الجدير بالذكر أن سلطات كييف قررت إنهاء عبور الغاز الروسى إلى الدول الأوروبية على الرغم من أن شركة "غازبروم" كانت تمتثل لالتزاماتها التعاقدية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وأوضحت، خلال البيان، "أن المسئولية عن وقف ضخ إمدادات الغاز الروسى تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الدول الأوروبية التى ضحت برفاهية شعوبها من أجل تقديم الدعم المالى للاقتصاد الأمريكي".



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن وقف إمدادات الطاقة معقولة التكلفة والصديقة للبيئة من روسيا لا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا فحسب، بل يؤثر سلبا أيضا على مستويات معيشة الأوروبيين، قائلة "إن الولايات المتحدة - الراعى الرئيسى لأزمة أوكرانيا- هى المستفيد الرئيسى من إعادة توزيع سوق الطاقة الأوروبية".