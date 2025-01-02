للصائمين.. موعد أذان المغرب بمحافظات الجمهورية أول خميس فى شهر رجب

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2-1-2025، وذلك للصائمين فى أول خميس فى شهر رجب، ولمن ينوى صيام يومى الإثنين والخميس.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة المغرب 5:07 م

الإسكندرية

موعد صلاة المغرب 5:08 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



موعد صلاة المغرب 5:02 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة المغرب 5:00 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة المغرب 5:12 م

رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى صيام التطوع، ويحرص البعض على صيام يومى الاثنين والخميس فى شهر رجب .

ويشتمل صيام التطوع على الآتى:

1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» رواه الجماعة إلا البخارى والنسائي.

2 - صوم عشر ذى الحجة وصوم يوم عرفة لغير الحاج.

3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثر شعبان، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ» رواه البخارى ومسلم.

4- صوم الأشهر الحُرم وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم.

5- صوم يومى الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه: "أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ الاثْنَيْن وَالْخَمِيس...إلخ". رواه أحمد بسند صحيح.

6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أو كَصَوْمِ الدَّهْرِ» رواه البخاري.

7- صيام يومٍ وفطر يوم؛ لحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إلى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» رواه البخاري.