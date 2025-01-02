طقس تحت الصفر.. درجات الحرارة وأقل المناطق بردوة لمدة 7 أيام قادمة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الخميس 2 يناير 2025 إلى الثلاثاء 04 يناير 2025، حيث تشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

ووفقا للنشرة اليومية الخاصة بدرجات الحرارة تسجل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 11 درجة، وسانت كاترين تصل درجات الحرارة فيها لدرجة تحت الصفر، وفى شمال الصعيد تصل درجات الحرارة الصغرى لـ 6 درجات.

وينشر "اليوم السابع" درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة ، كما يلى :

الخميس 2 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات.

الجمعة 3 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

السبت 4 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

الأحد 5 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الإثنين 6 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

الثلاثاء 7 يناير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

ويسود اليوم الخميس 2-1-2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.