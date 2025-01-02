ضبط أكثر من 5300 قطعة ألعاب نارية داخل مرآب منزل "سايس" فى بلجيكا

فاطمة شوقى

تمكنت السلطات المحلية في بلجيكا، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية لدى أحد الأشخاص في "سان جوسيه" شمال بروكسل داخل مرآب (جراج) منزله ليلة رأس السنة.



وقالت السلطات البلجيكية في بيان - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم ، الخميس- إنه "تم ضبط أكثر من 5300 قطعة من الألعاب النارية لدى أحد الأشخاص في سان خوسيه"، مضيفة أنه تم ضبط هذه الكمية لدى المرشح للانتخابات البلدية "موسى أركان".



من جانبه، قال أركان، إنه "عندما وصل إلى مرأب منزله، كان يوجد نحو عشرين ضابط شرطة وقالوا له "أنت تبيع هذه الألعاب" وهو نفى ذلك .. مؤكدا أن "ابن أخيه أحضر البعض وتم التخطيط للباقي لحفل زفاف ابنته المقرر في 28 يناير الجاري ومخبأة في غرفة آمنة".



يذكر أن شرطة مدينة بروكسل البلجيكية قامت باعتقال العشرات ليلة رأس السنة حيث أصيب شخصان أثناء التعامل مع الألعاب النارية في بروكسل، حيث يفرض الحظر.



ولم يسمح للشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من الخروج ليلة رأس السنة الجديدة في منطقة كوريجيم الخروج إلا برفقة أحد الوالدين أو الوصي.