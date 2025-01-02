دبلوماسيون وسفراء فى عزاء شقيق وزير الخارجية والهجرة.. صور

كتب أحمد جمعة

حرص عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية والهجرة على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، لوزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر محمد أحمد عبد العاطي.

حرص نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي على تقديم واجب العزاء، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للمراسم هيثم صلاح، مساعد وزير الخارجية محمود زايد، مساعد وزير الخارجية لادارة ليبيا طارق دحروج ، سفير مصر لدى موسكو نزيه النجاري، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، السفير عمرو رمضان.

وشارك في العزاء أيضا والسفير ياسر رضا، والسفير طارق طايل، والسفير علاء يوسف، والسفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والسفير حسام عيسي، السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

فيما حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وقدم وزراء الحكومة المصرية على واجب العزاء، ومنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمستشار محمود فوزي وير الشؤون النيابية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى.

فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي عمرو الليثي والسفراء العرب والأجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية.