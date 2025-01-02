المديريات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحانات نصف العام الإلكترونية

حددت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية كالتالى:
- التأكد من تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين والمعنيين بالاختبارات الالكترونية.
- التأكد من تفعيل جميع أجهزة التابلت وربطها علي شبكة school بالمدارس الثانوية المجهزة بالإنترنت.
- توجيه طلبة الصف الثانى الثانوى العام بمراجعة التابلت الخاص بهم وإصلاح أى أعطال عن طريق التواصل مع توكيل سامسونج.
- التوجيه بسرعة إنشاء اختبارات الكترونية تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب علي الاختبارات قبل بدأ اختبارات نصف العام.
- سرعة الانتهاء من إنشاء جميع اختبارات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوى ورفعها.
- إنشاء اختبارات نصف العام باصدرارت مختلفة.
- دليل إلحاق الطلبة علي الاختبارات الإلكترونية.
- تشغيل برنامج سويفت اسيس علي التابلت الجديد .
- تعريف الطلاب بطريقة توصيل شبكة school علي التابلت الجديد.