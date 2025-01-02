اليوم السابع
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المديريات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحانات نصف العام الإلكترونية

الخميس، 02 يناير 2025 10:00 ص
المديريات التعليمية تحدد ضوابط عقد امتحانات نصف العام الإلكترونية التابلت - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية كالتالى:

- التأكد من تسليم التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين والمعنيين بالاختبارات الالكترونية.

- التأكد من تفعيل جميع أجهزة التابلت وربطها علي شبكة school بالمدارس الثانوية المجهزة بالإنترنت.

- توجيه طلبة الصف الثانى الثانوى العام بمراجعة التابلت الخاص بهم وإصلاح أى أعطال عن طريق التواصل مع توكيل سامسونج.

- التوجيه بسرعة إنشاء اختبارات الكترونية تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي للتدريب علي الاختبارات قبل بدأ اختبارات نصف العام.
- سرعة الانتهاء من إنشاء جميع اختبارات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوى ورفعها.

- إنشاء اختبارات نصف العام باصدرارت مختلفة.
- دليل إلحاق الطلبة علي الاختبارات الإلكترونية.
- تشغيل برنامج سويفت اسيس علي التابلت الجديد .
- تعريف الطلاب بطريقة توصيل شبكة school علي التابلت الجديد.

 







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وزارة التربية والتعليم

تعليمات عقد امتحان نصف العام الإلكترونية

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

اخبار مصر



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